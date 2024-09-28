В Уфе спасатели провели мастер-класс по безопасности на природе

В честь Всемирного дня туризма спасатели организовали в уфимском «Арт-квадрате» интерактивную площадку. На ней всем желающим рассказывали и показывали, что делать в экстремальных ситуациях. Например, демонстрировали практические приёмы вязки альпинистских узлов или на манекене учили делать сердечно-легочную реанимацию.

Можно было попробовать себя и в роли пожарного, примерив обмундирование огнеборцев. На площадке работала и кинолог с псом-спасателем Ториным. Четвероногий не раз участвовал в поиске пропавших людей, ну а на выставке он продемонстрировал навыки послушания своему хозяину.