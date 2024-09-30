Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с избиением пенсионера в Башкирии

Расследованием уголовного дела по факту избиения пенсионера в Октябрьском заинтересовался председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.  Он поручил руководителю СУ СК России по Башкирии Владимиру Архангельском представить соответствующий доклад.

Фото №1 - Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с избиением пенсионера в Башкирии

Напомним, ране редакция bash.news сообщала о том, что в социальных медиа появилась видеозапись, на которой группа подростков избивает старика. Хулиганов разогнала проходившая мимо женщина. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия.  

Следственные органы Башкирии возбудили по данному факту уголовное дело.

Фото: социальные сети

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