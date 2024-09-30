В Башкирии огнеборцы во время пожара спасли жизни 9 человек

Сегодня утром в Стерлитамаке в жилом доме на улице Артема случился пожар. По информации пресс-службы МЧС по региону, произошло возгорание домашнего имущества в двухкомнатной квартире.

Пожарные вывели из опасной зоны 9 человек, в том числе двоих детей. Для того, чтобы людям было легче дышать, им надели спецмаски, куда попадал чистый воздух. Самостоятельно из подъезда вышли 16 жильцов.