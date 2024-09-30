В Башкирии огнеборцы во время пожара спасли жизни 9 человек

Сегодня утром в Стерлитамаке в жилом доме на улице Артема случился пожар. По информации пресс-службы МЧС по региону, произошло возгорание домашнего имущества в двухкомнатной квартире.
Пожарные вывели из опасной зоны 9 человек, в том числе двоих детей. Для того, чтобы людям было легче дышать, им надели спецмаски, куда попадал чистый воздух. Самостоятельно из подъезда вышли 16 жильцов.
Пожар благополучно потушен, никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего установит дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ