В Башкирии огнеборцы во время пожара спасли жизни 9 человек

Сегодня утром в Стерлитамаке в жилом доме на улице Артема случился пожар. По информации пресс-службы МЧС по региону, произошло возгорание домашнего имущества в двухкомнатной квартире.

Фото №1 - В Башкирии огнеборцы во время пожара спасли жизни 9 человек

Пожарные вывели из опасной зоны 9 человек, в том числе двоих детей. Для того, чтобы людям было легче дышать, им надели спецмаски, куда попадал чистый воздух. Самостоятельно из подъезда вышли 16 жильцов.  

Фото №2 - В Башкирии огнеборцы во время пожара спасли жизни 9 человек

Пожар благополучно потушен, никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего установит дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС по РБ  

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