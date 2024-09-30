В Башкирии за сутки выявили 255 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировано 255 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения региона Роберт Иштуков во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Он уточнил, что сейчас в стационарах лечение получают 95 пациентов с подтвержденным диагнозом. Дома лечатся 1165 человек. По словам Роберта Иштукова, в настоящее время в инфекционных госпиталях региона развернуто 195 коек для лечения COVID-19. Свободный коечный фонд составляет 24,1%.