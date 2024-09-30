Известно, когда в Башкирии начнётся отопительный сезон

С 1 октября власти поэтапно начнут отопительный сезон во всех муниципалитетах. Об этом заявили на оперативном совещании в правительстве, которое прошло под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Назарова. На повестке также были вопросы уборочной кампании, борьбы с теневой занятостью и реновацией стоматологических кабинетов.

Конец сентября традиционно — период температурных контрастов. Ночью может быть ниже ноля, днем от +20 и выше. На улицах кто-то в куртках и шапках, некоторые — в футболках. То же самое и в квартирах. Чтобы людям было более комфортно, власти приняли решение постепенно начать отопительный сезон. С 1 октября — в социальных учреждениях, а с 7-го числа тепло должны подать уже во все многоквартирные дома.

Надо мониторить и жилые дома, и школы. Школы и детские сады особенно нужно контролировать. Контролируйте этот процесс, чтобы наши жители не испытывали дискомфорта. Андрей Назаров, и. о. премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Это особенно важно сейчас, когда медики фиксируют повышенную заболеваемость. Темпы прироста по ковиду за сутки 255 человек. Об этом рассказали в Минздраве, где также подвели итоги работы «Поездов здоровья». Курсируя по районам республики, врачи провели 41 тысячу обследований.

Данная акция позволила выявить у жителей республики на ранней стадии заболевания, организовать своевременное лечение и обследование. Роберт Иштуков, и. о. министра здравоохранения Республики Башкортостан

Андрей Назаров поручил усилить совместную работу медиков с Министерством образования в части стоматологической помощи в школах. В этом году провели реновацию 16 кабинетов. Столько же запланировано и на 2025-й. Они оснащаются по современным стандартам и брендируются в едином стиле. К слову, яркий дизайн привлекает внимание учеников и снижает количество отказов от осмотра и лечения.

В Минтруде рассказали о борьбе с неформальной занятостью. По данным Росстата, почти 18% жителей страны работают без трудового договора. А это недополученные налоги и отсутствие гарантий для самого сотрудника. В республике только в этом году из тени в официальный сектор вывели 28 тысяч человек. Всего за последние 10 лет легализовали 419 тысяч работников. Финансовый итог — более 5 млрд рублей поступлений в бюджет.

Человеку хочется заработать здесь и сейчас. Он соглашается на любые условия, не задумываясь о том, что могут быть последствия. Ленара иванова, и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан