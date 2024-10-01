В Башкирии задержали подростков, избивших мужчину

В Башкирии установлены личности пятерых несовершеннолетних, которые поздним вечером 28 сентября в Октябрьском напали на мужчину. Согласно первоначальной версии, парни напали на пенсионера. Однако в Следкоме по Башкирии пояснили, что пострадавшим является 40-летний местный житель.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, в ходе мониторинга социальных медиа была обнаружена видеозапись, на которой группа подростков избивает неизвестного мужчину, в результате чего пострадавший получил травму головы.

Предварительно, поводом для столь агрессивного поведения послужило замечание со стороны мужчины в адрес несовершеннолетних.