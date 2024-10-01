Максимальный размер выплат по уходу за малышом могут увеличить до 69 тысяч рублей

В будущем году максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет может вырасти в 1,4 раза и составить 69 тысяч рублей в месяц. Соответствующий комментарий содержится в пояснительной записке к законопроекту «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».