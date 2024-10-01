Максимальный размер выплат по уходу за малышом могут увеличить до 69 тысяч рублей

В будущем году максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет может вырасти в 1,4 раза и составить 69 тысяч рублей в месяц. Соответствующий комментарий содержится в пояснительной записке к законопроекту «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Согласно положениям документа, в 2025 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит 794 тысячи рублей.
Кроме того, с 1 февраля правительство намерено проиндексировать на 7,3% материнский капитал. За второго ребенка, если ранее по сертификату траты отсутствовали, сумма составит 893 тысячи рублей.