Мэр Уфы назвал дату начала подачи тепла в городские соцучреждения

В ходе оперативного совещания в администрации башкирской столицы мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил приступить 4 октября к подаче тепла в соцучреждения города.

По словам начальника управления жизнеобеспечения Уфы Антона Тристана, сейчас завершается работа по заполнению сетей теплоснабжения и систем центрального отопления зданий химически очищенной водой. В течение нескольких дней эта работа будет завершена полностью.