Мэр Уфы назвал дату начала подачи тепла в городские соцучреждения

В ходе оперативного совещания в администрации башкирской столицы мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил приступить 4 октября к подаче тепла в соцучреждения города.
По словам начальника управления жизнеобеспечения Уфы Антона Тристана, сейчас завершается работа по заполнению сетей теплоснабжения и систем центрального отопления зданий химически очищенной водой. В течение нескольких дней эта работа будет завершена полностью.
Сообщается, что к отопительному сезону готовы 89 больниц, 222 дошкольных учреждения, 35 спортивных и 226 образовательных учреждений.