В Уфе открылись «Южные ворота»

Движение запущено по новой улице генерала Рыленко и транспортной развязке на пересечении с Пугачева. Поручение ввести в эксплуатацию один из этапов проекта 1 октября было дано главой республики. Полностью работы по проекту «Южные ворота» столицы завершатся в 2025 году.
Открытие этой улицы долгожданное, поэтому и скрыть радость присутствующие не могут. Конечно, это лишь часть проекта «Южные ворота», но одна из сложных, включающая путепроводы и развязку.
Первые автовладельцы уже обкатали новую дорогу. Теперь в Зеленую рощу ведет широкая улица с семью полосами. На подъем специально сделали на одну больше, чтобы тихоходные транспортные средства могли ехать в крайнем ряду, не создавая помех для других автомобилистов. Планируется, что новая дорога облегчит проезд жителям Нагаева и Кузнецовского Затона. Поручение открыть 1 октября движение автомобилей по улице генерала Рыленко дал на оперативном совещании глава республики.
В ноябре планируют запустить движение на новом участке улицы Пугачева от магазина «Лента» до Монумента дружбы: вначале по двум полосам, а ко второй половине декабря заработают уже четыре полосы. К слову, светофор после Нагаевского моста, который перенаправляет автомобили на улицу Колгуевскую и Пугачева, будет демонтирован в ближайшее время.
Если описать строительство дороги на этом участке в цифрах, то это более миллиона кубометров завезенного песка и гравия, 15 километров переоборудованных сетей и снос 250 объектов недвижимости, еще по двум в настоящий момент есть разногласия. Полностью улица Пугачева будет готова в третьем квартале 2025 года.