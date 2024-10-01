В Уфе открылись «Южные ворота»

Движение запущено по новой улице генерала Рыленко и транспортной развязке на пересечении с Пугачева. Поручение ввести в эксплуатацию один из этапов проекта 1 октября было дано главой республики. Полностью работы по проекту «Южные ворота» столицы завершатся в 2025 году.

Открытие этой улицы долгожданное, поэтому и скрыть радость присутствующие не могут. Конечно, это лишь часть проекта «Южные ворота», но одна из сложных, включающая путепроводы и развязку.

Семь полос, два путепровода дают хорошие возможности для тех, кто живет на территории Октябрьского района, в Нагаево, в Зинино. Удобный въезд и очень удобный выезд. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

Первые автовладельцы уже обкатали новую дорогу. Теперь в Зеленую рощу ведет широкая улица с семью полосами. На подъем специально сделали на одну больше, чтобы тихоходные транспортные средства могли ехать в крайнем ряду, не создавая помех для других автомобилистов. Планируется, что новая дорога облегчит проезд жителям Нагаева и Кузнецовского Затона. Поручение открыть 1 октября движение автомобилей по улице генерала Рыленко дал на оперативном совещании глава республики.

Все этапы нужно завершить должным образом. И если что-то в силу разных причин переносится, важно обязательно жителям подробно объяснять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ноябре планируют запустить движение на новом участке улицы Пугачева от магазина «Лента» до Монумента дружбы: вначале по двум полосам, а ко второй половине декабря заработают уже четыре полосы. К слову, светофор после Нагаевского моста, который перенаправляет автомобили на улицу Колгуевскую и Пугачева, будет демонтирован в ближайшее время.