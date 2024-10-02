Сегодня МЧС проведет проверку систем оповещения населения

МЧС России предупреждает население о том, что сегодня, 2 октября, будет проедена техническая проверка системы оповещения во всех регионах страны.
Напомним, ранее госкомитет Башкирии по ЧС предупредил жителей нашей республики о том, что 2 октября будет проведена комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения региона: до 3 минут будут работать электрические сирены, а по радио и телевидению будет звучать речевое сообщение. В ведомстве попросили сохранять спокойствие.