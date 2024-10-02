В Уфе пассажиры и водители оценили трамваи из Москвы

В Уфе на транспортные линии вышли первые трамваи, которые прибыли из Москвы. Согласно контракту, власти столицы на безвозмездной основе передают нашему городу электротранспорт польского производства. Всего должно поступить 69 единиц. На каких маршрутах они курсируют и чем они удобны для пассажиров?

Проверить фары, щётки на лобовом стекле и колёса для Гули Родионовой стало уже делом привычным перед выходом на маршрут. 18 лет назад женщина сменила профессию медсестры и выучилась на водителя трамвая. За эти годы успела поработать на всех видах электротранспорта. И никак не нарадуется новому трамваю, которым сейчас управляет.

Здесь видно прямо на панели, каждую ошибку выдает. На старых вагонах приходилось выходить и смотреть, какая есть неисправность. Здесь же всё на виду. До 30 километров в час можно разгоняться, набирает скорость мягко и хорошо. Гуля Родионова, водитель трамвая

И таких современных трамваев в Уфе пока два, которые курсируют на городском маршруте №5 от Госцирка до улицы Пушкина. Эти вагоны польского производства прибыли из российской столицы, они эксплуатировались там на протяжении десяти лет. Власти Москвы передали их на безвозмездной основе нашему городу. Специалисты уверяют, что запчасти к ним закупать из-за рубежа не будут, ведь комплектующие к таким трамваям уже давно производят в нашей стране.

Они многосекционные, то есть если посмотреть на наш трамваи, они односекционные, туда помещается не такое большое количество пассажиров. Эти трамваи вместительные: здесь много сидячих мест – больше 60 единиц. Олег Хмарин, директор управления инфраструктурой транспорта г. Уфы

Несмотря на возраст, электротранспорт оборудован по последнему слову техники. Помимо кондиционеров и печек, салон трамвая оснащен девятью камерами видеонаблюдения. Кроме того, пассажиры могут сами выходить из вагона и заходить в него – для этого нужно нажать на специальную дверную кнопку. Правда, такой принцип работает только на остановках общественного транспорта. Уфимцы по достоинству оценили новые трамваи.

Вопросы модернизации подвижного состава электротранспорта и инфраструктуры находятся на личном контроле Главы Башкортостана. Нынешние трамваи, которые курсируют по Уфе, критически изношены. Технику не обновляли долгие годы.

Сейчас мы принимаем решение – своими силами, за счёт наших средств займёмся организацией трамвайных линий. Потому что в южной части города вокруг существующих путей всё разбито. Необходимо что-то предпринять и постепенно изыскивать ресурсы на эти цели. А затем уже будем заниматься обновлением подвижного состава. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан