В Уфе пассажиры и водители оценили трамваи из Москвы

В Уфе на транспортные линии вышли первые трамваи, которые прибыли из Москвы. Согласно контракту, власти столицы на безвозмездной основе передают нашему городу электротранспорт польского производства. Всего должно поступить 69 единиц. На каких маршрутах они курсируют и чем они удобны для пассажиров?
Проверить фары, щётки на лобовом стекле и колёса для Гули Родионовой стало уже делом привычным перед выходом на маршрут. 18 лет назад женщина сменила профессию медсестры и выучилась на водителя трамвая. За эти годы успела поработать на всех видах электротранспорта. И никак не нарадуется новому трамваю, которым сейчас управляет.
И таких современных трамваев в Уфе пока два, которые курсируют на городском маршруте №5 от Госцирка до улицы Пушкина. Эти вагоны польского производства прибыли из российской столицы, они эксплуатировались там на протяжении десяти лет. Власти Москвы передали их на безвозмездной основе нашему городу. Специалисты уверяют, что запчасти к ним закупать из-за рубежа не будут, ведь комплектующие к таким трамваям уже давно производят в нашей стране.
Несмотря на возраст, электротранспорт оборудован по последнему слову техники. Помимо кондиционеров и печек, салон трамвая оснащен девятью камерами видеонаблюдения. Кроме того, пассажиры могут сами выходить из вагона и заходить в него – для этого нужно нажать на специальную дверную кнопку. Правда, такой принцип работает только на остановках общественного транспорта. Уфимцы по достоинству оценили новые трамваи.
Вопросы модернизации подвижного состава электротранспорта и инфраструктуры находятся на личном контроле Главы Башкортостана. Нынешние трамваи, которые курсируют по Уфе, критически изношены. Технику не обновляли долгие годы.
Поскольку жизнь диктует свои правила, электротранспорт до сих пор остается одним из популярных средств передвижения для уфимцев. С начала года им воспользовались более семи миллионов человек. Поэтому до конца 2024-го в башкирскую столицу привезут из Москвы ещё 20 польских трамваев. Всего же по договоренностям их будет 69, они будут курсировать в южной и северной частях города.