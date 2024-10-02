В Уфе прошёл турнир по каратэ фудокан «Кубок дружбы»

На мероприятии собрались спортсмены из 12 регионов страны. Честь нашей республики защищали более 200 каратистов. Спортсмены из клуба «Бусидо» сумели завоевать награды.
Показательные выступления, приветственные слова от гостей и пожелания на дальнейший старт. Так стартовал второй день «Кубка дружбы». В рамках турнира каратисты прошли аттестацию на присвоение новых разрядов — данов. На церемонии открытия 9 спортсменам торжественно были вручены черные пояса, четверо из них из нашей республики.
На Уфимском старте спортсмены соревновались в ката и кумитэ. Юная каратистка Амелия Салихова из клуба «Бусидо» выступила в двух категориях и не осталась без медалей. В ката Амелия завоевала серебро, а в кумите — бронзу.
В первый соревновательный день на татами вышли взрослые каратисты, а во второй уже начинающие. Один из них — Ильдар Неграмотнов. Каратэ спортсмен занимается полжизни. Не только сам выступает, но уже тренирует и судит.
На «Кубке дружбы» Ильдар сразился с соперником из Новосибирской области и не дал ему шансов на победу. 4:2 — золото на счету у башкирского каратиста.
У воспитанников клуба «Бусидо» новый сезон начался насыщенно. По возвращении с международного турнира они сразу стартовали во всероссийском. И на этом они не останавливаются. Со следующего года «Кубок дружбы» будет международным стартом. Уже сейчас несколько дружественных стран подтвердили своё участие.
Самое большое количество наград у сборной нашей республики, на второй строчке остановился коллектив из Московской области, а тройку лучших замкнули спортсмены из Тамбовской области. Сейчас башкирские каратисты начнут готовиться к новым победам.