В Уфе прошёл турнир по каратэ фудокан «Кубок дружбы»

На мероприятии собрались спортсмены из 12 регионов страны. Честь нашей республики защищали более 200 каратистов. Спортсмены из клуба «Бусидо» сумели завоевать награды.

Показательные выступления, приветственные слова от гостей и пожелания на дальнейший старт. Так стартовал второй день «Кубка дружбы». В рамках турнира каратисты прошли аттестацию на присвоение новых разрядов — данов. На церемонии открытия 9 спортсменам торжественно были вручены черные пояса, четверо из них из нашей республики.

Сегодня, когда наша страна находится в состоянии специальной военной операции, защищает мирное небо наших граждан, нам нужны настоящие бойцы. Желаю вам продемонстрировать спортивное мастерство, волю. Рустем Ахмадинуров, советник Главы Республики Башкортостан по спорту, председатель экспертного совета по спорту

На Уфимском старте спортсмены соревновались в ката и кумитэ. Юная каратистка Амелия Салихова из клуба «Бусидо» выступила в двух категориях и не осталась без медалей. В ката Амелия завоевала серебро, а в кумите — бронзу.

Я справляюсь, я пытаюсь сделать для своего сенсея (тренера), чтобы он был самым добрым, и я нормально тренировалась. Я буду хорошо тренироваться и попытаюсь победить все соревнования. Амелия Салихова, серебряный и бронзовый призёр всероссийских соревнований «Кубок дружбы» по каратэ фудокан

В первый соревновательный день на татами вышли взрослые каратисты, а во второй уже начинающие. Один из них — Ильдар Неграмотнов. Каратэ спортсмен занимается полжизни. Не только сам выступает, но уже тренирует и судит.

На «Кубке дружбы» Ильдар сразился с соперником из Новосибирской области и не дал ему шансов на победу. 4:2 — золото на счету у башкирского каратиста.

Я не скажу, что он был слабее, может быть, за счёт возраста сейчас был быстрее, где-то как-то опережал, у нас в каратэ это очень важно. А так, в целом, был равный бой, но где-то был чуть-чуть побыстрее. Ильдар Неграмотнов, победитель Всероссийских соревнований «Кубок дружбы» по каратэ фудокан

У воспитанников клуба «Бусидо» новый сезон начался насыщенно. По возвращении с международного турнира они сразу стартовали во всероссийском. И на этом они не останавливаются. Со следующего года «Кубок дружбы» будет международным стартом. Уже сейчас несколько дружественных стран подтвердили своё участие.

Видите, сколько человек приезжает, наверное, больше на хозяина турнира. И Башкортостан, конечно, это юный, приветливый уголок нашей России. Василий Савранский, президент Федерации каратэ-до фудокан-шотокан России