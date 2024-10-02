Стали известны причины неустановки водоматов в Уфе

Уже больше полугода между уфимскими предпринимателями, которые занимаются продажей воды в розлив через вендинговые автоматы, и снабжающей организацией идут споры. По словам бизнесменов, им отказывают в заключении с ними прямых договоров ввиду невозможности выдачи технических условий на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Купить минералку можно прямо у подъезда. Автомат здесь работает сутками и без перебоев. Цена за литр очищенной воды от трех до пяти рублей. Большинство водоматов устанавливают на стены жилых домов. Подключают их к водопроводу. Внутри самих аппаратов стоят фильтры и мембраны.

Однако устройства в скором времени могут перестать работать. Как говорят торговцы водой, «Уфаводоканал» отказывается заключать с ними договоры на водоснабжение и водоотведение. Проблема коснулась не только новых точек, но и ныне существующих.

У представителей снабжающей организации есть своя причина в отказе. Такое оборудование — дополнительная нагрузка на сети. Это может привести к снижению напора, и до верхних этажей жилого дома вода попросту не дойдет.