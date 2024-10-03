Синоптики обещают теплый и сухой октябрь в Башкирии

Второй осенний месяц в Башкирии начался с рекордов. В первый же день на аэрологической станции Уфа-Дема столбик термометра поднялся до отметки +23,2°. Для этого дня это рекордная температура воздуха. Ранее самым теплым днем в Башкирии считали 1 октября 1974 года, когда воздух прогрелся до +21,5°.

А 30 сентября погода побила рекорд 1984 года: термометры показали +23.3°. В этот день 40 лет назад температура воздуха поднималась до +21,9°.