В Башкирии с начала года в ДТП с электросамокатами пострадало 49 человек

49 человек пострадало в ДТП с участием электросамокатов с начала года, 19 из них – дети. Вопросы безопасности при использовании квадроциклов, питбайков и средств индивидуальной мобильности поднимаются регулярно. Сегодня в Госсобрании Башкортостана на круглом столе обсудили разработку законопроектов, направленных на борьбу с травматизмом, и предложили изменить уже имеющиеся санкции за нарушение ПДД.
На заседании присутствовали депутаты, представители Госавтоинспекции и сервисов шеринга. Участники выдвинули свои предложения. Среди них – использование номерных знаков, создание классификации средств индивидуальной мобильности, блокировка аккаунта пользователя при повторном нарушении. Законопроекты планируют принять в течение осенней сессии, чтобы они начали действовать уже начиная со следующего года.