В Башкирии с начала года в ДТП с электросамокатами пострадало 49 человек

49 человек пострадало в ДТП с участием электросамокатов с начала года, 19 из них – дети. Вопросы безопасности при использовании квадроциклов, питбайков и средств индивидуальной мобильности поднимаются регулярно. Сегодня в Госсобрании Башкортостана на круглом столе обсудили разработку законопроектов, направленных на борьбу с травматизмом, и предложили изменить уже имеющиеся санкции за нарушение ПДД.