Предприниматель из Уфы передал «Нивы» для бойцов СВО

Уфимский предприниматель передал «Нивы» для башкирских бойцов. Целый год планировал реализовать эту идею, и как только представилась возможность, осуществил задуманное. Транспортные средства доставят вместе с грузом, который сейчас активно готовят для гумконвоя.

Бизнесмен тщательно снаряжал отечественные внедорожники к работе на передовой. Он со своими коллегами полностью провел технический осмотр, поменял всю ходовую, масла и фильтры, а также покрасил автомобили в неприметный цвет и даже сделал специальную защиту. Железные сетки выступают как щит от дронов. Подготовка машин повышенной проходимости — инициатива самого предпринимателя.