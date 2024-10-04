В Башкирии две туристки потерялись на горе

Накануне вечером в лесу на горе Первой Малиновой в Белорецком районе заблудились две девушки. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, туристки поднялись на гору, но сошли с тропы, из-за чего и потеряли ориентир.

Подруги незамедлительно обратились в экстренные службы. Спасатели подробно рассказали им, как отправить точку геолокации и попросили оставаться на месте. Специалисты довольно быстро нашли девушек и сопроводили их до машины. Далее в помощь спасателей они не нуждались.