В Уфе обновили еще один «Башкирский дворик»

Концерт по случаю открытия двора. В уфимской Черниковке обновили еще одну придомовую территорию. Площадку на улице Кольцевой благоустроили по программе «Башкирские дворики».

С начала 80-х годов, когда была возведена девятиэтажка, ремонт территории не проводили. Это сделали только в этом году. В результате двор преобразился до неузнаваемости. Здесь появились современные детские и спортивные зоны, новые парковочные места.