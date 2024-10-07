В Башкирии фиксируют снижение уровня заболевания коронавирусной инфекцией

В Башкирии специалисты отмечают снижение количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в республике выявили 243 новых подтвержденных случая. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил и. о. министра здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.