В Башкирии фиксируют снижение уровня заболевания коронавирусной инфекцией

В Башкирии специалисты отмечают снижение количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в республике выявили 243 новых подтвержденных случая. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил и. о. министра здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Отметим, неделей ранее данный показатель составлял 255 человек. В настоящее время лечение в условиях стационара получают 68 пациентов, амбулаторно – 1029 человек. Свободный коечный фонд – 21,7%.
Фото: скриншот трансляции