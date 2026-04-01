В Башкирии фиксируют 18 новых сообщений о половодье

В Госкомитете Башкирии по ЧС ведётся круглосуточный мониторинг паводковой ситуации.

За прошедшие сутки в службу спасения поступило 18 сообщений, связанных с половодьем. На контроле продолжают находиться 13 ситуаций в 10 муниципальных образованиях.

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются:

— на реке Уршак у села Камчалытамак Давлекановского района, динамика уровня воды за сутки +97 см, текущий уровень 516 см, неблагоприятный уровень 672 см;

— на реке Белой в городе Уфе в районе Монумента Дружбы, динамика уровня воды за сутки +85 см, текущий уровень 294 см, выход реки на пойму 600 см;

— на реке Уршак у села Булгаково Уфимского района, динамика уровня воды за сутки +89 см, текущий уровень 208 см, выход реки на пойму 281 см;

— на реке Ай у села Большеустьикинское Мечетлинского района, динамика уровня воды за сутки +79 см, текущий уровень 305 см, выход реки на пойму 325 см.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

