В Уфе появился летний сад «Времена года»

В рамках экологической акции «Зеленая Башкирия» в Уфе организовали летний сад под названием «Времена года». Там высадили яблони и липы. Озеленение провели в микрорайоне Кузнецовский затон — одном из наиболее динамично развивающихся на территории Кировского района.