В Уфе появился летний сад «Времена года»

В рамках экологической акции «Зеленая Башкирия» в Уфе организовали летний сад под названием «Времена года». Там высадили яблони и липы. Озеленение провели в микрорайоне Кузнецовский затон — одном из наиболее динамично развивающихся на территории Кировского района.
В 33-х многоэтажных домах проживает много молодых семей. Предложение организовать акцию поддержали местные жители при содействии администрации. Всего высадили 38 новых деревьев. К мероприятию привлекли взрослых, детей, волонтеров. Организаторы надеются, что новый сад станет излюбленным местом отдыха местных жителей.