В Башкирии проводят внеплановые проверки золотодобывающих компаний

В Башкирии 22 предприятия, которые осуществляют геологическое изучение, разведку и добычу россыпного золота внепланово проверяют. Об этом сообщает Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
Росприроднадзор добивается рекультивации земель, нарушенных ООО «Таналык», АО «Недра», ООО «Графское», ООО «Каменный пояс». В суды направлены иски с целью обязать данные предприятия разработать и утвердить проекты рекультивации и провести соответствующие работы.
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск к ООО «Графское». Недропользователя, который вел золотодобычу в Зауралье с нарушениями природоохранного законодательства, обязали провести рекультивацию нарушенных земельных участков. Кроме того, недобросовестного золотодобытчика суд обязал заплатить более 823 млн рублей в бюджет Баймакского района Башкирии в качестве возмещения вреда, причиненного почвам в результате незаконной добычи золота.
Прекращение незаконной разработки недр, взыскание компенсаций за ущерб, нанесенный природе Башкирии – результаты работы межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей, созданной в 2021 году по инициативе Главы РБ Радия Хабирова. Проблемы в сфере недропользования региона копились десятилетиями, однако 5 лет назад ситуация начала меняться. Данные иски далеко не единственные, компаниям-нарушителям предстоит выплатить в бюджет республики более 35 млрд рублей за вред, нанесенный природе Башкирского Зауралья.