В Башкирии проводят внеплановые проверки золотодобывающих компаний

Прекращение незаконной разработки недр, взыскание компенсаций за ущерб, нанесенный природе Башкирии – результаты работы межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей, созданной в 2021 году по инициативе Главы РБ Радия Хабирова. Проблемы в сфере недропользования региона копились десятилетиями, однако 5 лет назад ситуация начала меняться. Данные иски далеко не единственные, компаниям-нарушителям предстоит выплатить в бюджет республики более 35 млрд рублей за вред, нанесенный природе Башкирского Зауралья.