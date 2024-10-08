В Башкирии водителя буровой установки убило током

Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая, который произошел 3 октября в селе Карповка Бакалинского района республики, где погиб 39-детний работник самарской компании «Геокомплекс».

По информации пресс-службы ведомства, во время закладки грунтовых реперов, которые представляют собой специальные геодезические знаки с определенной высотной меткой, водитель буровой подъехал на место, поднял мачту и покинул кабину.

Внезапно машина покатилась, мужчина попытался остановить ее: схватился за ручку водительской двери, а в это время мачта задела провода воздушной линии электропередач. Водитель получил смертельный удар током.

Специалисты ведомства установят причины и обстоятельства произошедшего.