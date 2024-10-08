В Башкирии проходит акция ФНС «Мои налоги – моей Республике»

В преддверии Дня Республики Федеральная налоговая служба совместно с региональным отделением МФЦ проводят акцию «Мои налоги – моей Республике». С 8 по 10 октября в офисах многофункционального центра расскажут о способах уплаты налогов за себя и третьих лиц, ответят на интересующие вопросы.
В Башкортостане услуга получения налогового уведомления доступна уже более пяти лет. Для того чтобы ей воспользоваться, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Подробную информацию об акции «Мои налоги – моей Республике» можно получить по телефону горячей линии УФНС России по Республике Башкортостан: +7 (347) 215-10-70 (добавочный номер 55-55).