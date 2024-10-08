В Уфе вручили медали Минигали Шаймуратова участникам СВО

Медали Минигали Шаймуратова и ветеранские удостоверения вручили ветеранам СВО и бывшим сотрудникам ЧВК «Вагнер» в преддверии Дня Республики. Церемония награждения прошла в Башкирском филиале Госфонда «Защитники Отечества».

Государственные награды от имени главы республики вручил руководитель Администрации Главы Башкортостана Максим Забелин. Медалями наградили пять бойцов, отличившихся при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, а шестерым военнослужащим выдали удостоверения ветерана боевых действий.