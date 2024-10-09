В Башкирии ребенок упал в шахту зернохранилища

Накануне вечером в Нефтекамске в шахту зернохранилища в здании элеватора упал 12-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, специалист службы спустился на дно шахты на спасательной веревке. Школьник был в сознании, но не мог двигаться.

С помощью двойной спасательной петли ребенка подняли из шахты, на носилках спустили его со здания элеватора и передали медикам. У мальчика множественные ушибы и травмы. Его доставили в стационар.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.