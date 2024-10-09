В Башкирии открылся военно-патриотический клуб «Звезда Победы»

Военно-патриотический клуб «Звезда Победы» открылся в Сибае. Его воспитанники могут научиться рукопашному бою, узнают больше о медицине и поучаствуют в играх, соревнованиях, походах.

Ветеранов боевых действий, Вооруженных сил и правоохранительных органов привлекли к занятиям военно-прикладными видами спорта подростков и молодежи из неполных, многодетных, малообеспеченных семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей участников СВО.