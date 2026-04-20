В Уфе состоялась патриотическая акция «Рифма памяти»

В Уфе прошла патриотическая акция «Рифма памяти». Она приурочена к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне и присвоению Мусе Гарееву звания дважды Героя Советского Союза. Местом проведения мероприятия стал сквер имени великого лётчика.

В рамках мероприятия были организованы тематические площадки с мастер-классами, выступления творческих коллективов, чемпионат по запуску бумажных самолетиков и, конечно же, «солдатская каша». Также провели награждение по итогам конкурса чтецов акции «Рифмы памяти».