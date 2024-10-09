В Башкирии более 700 активистов получили выплаты за подписавших контракт

В Башкирии последний месяц действует программа «Рекрут». Она была инициирована республиканским ДОСААФ. В рамках этого проекта волонтеры получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей за каждого потенциального контрактника.

Напомним, акция стартовала 1 августа текущего года. По словам председателя ДОСААФ Башкирии Игоря Нурмухаметова, по состоянию на сегодняшний день выплаты получили 777 активистов.

За период с 1 августа мы получили 1276 обращений. Выплаты произведены по 777 обращениям. Прямо сейчас в работе находятся еще порядка 250. Лидером среди городов остается Уфа – 273, среди районов – Благовещенский, откуда поступило 29 обращений. Игорь Нурмухаметов, председатель ДОСААФ Башкирии

Для того, чтобы стать участником проекта, волонтер должен быть старше 18 лет. Его задача – привлечение желающих служить по контракту. Рекрут и потенциальный кандидат должны вместе явиться в отделение ДОСААФ и военкомат.

После того, как солдат пройдет медкомиссию и отправится на службу в свое подразделение, волонтер получает выплату в размере 50 тысяч рублей.

Срок действия проекта «Рекрут» истекает 31 октября. Более подробная информация доступна в ситуационном центре Башкирии по телефонам: 122 или +7 (347) 218-19-19.