В Башкирии более 700 активистов получили выплаты за подписавших контракт

В Башкирии последний месяц действует программа «Рекрут». Она была инициирована республиканским ДОСААФ. В рамках этого проекта волонтеры получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей за каждого потенциального контрактника.
Напомним, акция стартовала 1 августа текущего года. По словам председателя ДОСААФ Башкирии Игоря Нурмухаметова, по состоянию на сегодняшний день выплаты получили 777 активистов.
Для того, чтобы стать участником проекта, волонтер должен быть старше 18 лет. Его задача – привлечение желающих служить по контракту. Рекрут и потенциальный кандидат должны вместе явиться в отделение ДОСААФ и военкомат.
После того, как солдат пройдет медкомиссию и отправится на службу в свое подразделение, волонтер получает выплату в размере 50 тысяч рублей.
Срок действия проекта «Рекрут» истекает 31 октября. Более подробная информация доступна в ситуационном центре Башкирии по телефонам: 122 или +7 (347) 218-19-19.
Фото: ДОСААФ Башкирии