В Уфе обсудили использование искусственного интеллекта в ключевых отраслях

Искусственный интеллект как способ оптимизации процессов и улучшения экономического развития региона. В Уфе прошла дизайн-сессия по использованию технологий искусственного интеллекта в ключевых отраслях.

Мероприятие прошло на площадке Конгресс-холла «Торатау». Участниками встречи стали представители разных отраслей региона, в том числе сельского хозяйства, строительства, здравоохранения и транспорта. В рамках сессии для присутствующих провели образовательный семинар.