В Уфе обсудили использование искусственного интеллекта в ключевых отраслях

Искусственный интеллект как способ оптимизации процессов и улучшения экономического развития региона. В Уфе прошла дизайн-сессия по использованию технологий искусственного интеллекта в ключевых отраслях.
Мероприятие прошло на площадке Конгресс-холла «Торатау». Участниками встречи стали представители разных отраслей региона, в том числе сельского хозяйства, строительства, здравоохранения и транспорта. В рамках сессии для присутствующих провели образовательный семинар.
Во второй части мероприятия представители каждой отрасли в составе рабочих групп приступили к обсуждению решений насущных вопросов с использованием искусственного интеллекта. В формате «мозгового штурма» участники разработали приоритетные и перспективные ИИ-проекты в своих сферах.