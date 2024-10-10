Жительнице Уфы сделали шестое кесарево сечение

Уфимке сделали шестое кесарево сечение. Этим способом родились все её дети. Эльмира Кутлугаллямова перенесла сложнейшую операцию. У 32-летней пациентки произошло врастание плаценты с временной окклюзией подвздошных артерий. Ранее женщина перенесла пять кесаревых сечений, последнее из которых произвели из-за аналогичного диагноза.

Однако врачам Республиканского клинического перинатального центра удалось провести операцию без осложнения. Малыш появился на свет раньше положенного срока здоровым. Эльмира Кутлугаллямова – мама четырех девочек и двоих мальчиков.