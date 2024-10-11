В Уфе школьников посвятили в «шаймуратовцев»

Сегодня, 11 октября, в День республики в Уфе состоялось торжественное посвящение школьников в «шаймуратовцы». Мероприятие прошло на Советской площади.
Более 480 учеников 22 классов имени Героя Российской Федерации генерал-майора Минигали Шаймуратова. Президент Абхазии Аслан Бжания и Глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятнику легендарному комдиву 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии.
Ученики произнесли клятву «шаймуратовцев». Командирам отрядов были переданы знамена классов и ребята прошли торжественным маршем.
Фото: bashinform.ru