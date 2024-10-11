В Уфе школьников посвятили в «шаймуратовцев»

Сегодня, 11 октября, в День республики в Уфе состоялось торжественное посвящение школьников в «шаймуратовцы». Мероприятие прошло на Советской площади.

Фото №1 - В Уфе школьников посвятили в «шаймуратовцев»

Более 480 учеников 22 классов имени Героя Российской Федерации генерал-майора Минигали Шаймуратова. Президент Абхазии Аслан Бжания и Глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятнику легендарному комдиву 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии.

По доброй традиции здесь, на Советской площади, в День Республики мы посвящаем наших школьников в «шаймуратовцы». Первые три шаймуратовских класса стояли здесь в едином строю в 2020 году. А сегодня в школах республики уже открыт 251 шаймуратовский класс, в них учатся более 6 тысяч школьников. Всё больше мальчишек и девчат стремятся носить гордое звание «шаймуратовца». Быть патриотом, достойным памяти Героя России, генерал-майора Минигали Мингазовича Шаймуратова, воинов легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, всех павших защитников Отечества. Быть «шаймуратовцем» – почётно и ответственно. Это право нужно заслужить. Надо хорошо учиться, заниматься спортом, овладевать военными навыками, развивать в себе качества лидера, быть надёжным товарищем. Минигали Шаймуратов, как и многие из вас, рос обычным подростком. Но он с детства, которое выпало на очень тяжёлые годы, упорно шёл к своей цели – стать настоящим профессионалом, полезным своей Родине. Быть патриотом Отечества не на словах, а на деле – именно это должно быть девизом жизни.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Ученики произнесли клятву «шаймуратовцев». Командирам отрядов были переданы знамена классов и ребята прошли торжественным маршем.

Фото: bashinform.ru

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ