В Уфе школьников посвятили в «шаймуратовцев»

По доброй традиции здесь, на Советской площади, в День Республики мы посвящаем наших школьников в «шаймуратовцы». Первые три шаймуратовских класса стояли здесь в едином строю в 2020 году. А сегодня в школах республики уже открыт 251 шаймуратовский класс, в них учатся более 6 тысяч школьников. Всё больше мальчишек и девчат стремятся носить гордое звание «шаймуратовца». Быть патриотом, достойным памяти Героя России, генерал-майора Минигали Мингазовича Шаймуратова, воинов легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, всех павших защитников Отечества. Быть «шаймуратовцем» – почётно и ответственно. Это право нужно заслужить. Надо хорошо учиться, заниматься спортом, овладевать военными навыками, развивать в себе качества лидера, быть надёжным товарищем. Минигали Шаймуратов, как и многие из вас, рос обычным подростком. Но он с детства, которое выпало на очень тяжёлые годы, упорно шёл к своей цели – стать настоящим профессионалом, полезным своей Родине. Быть патриотом Отечества не на словах, а на деле – именно это должно быть девизом жизни.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан