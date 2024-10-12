Из Башкирии в День Республики отправился гумконвой в Курскую область

В День Республики из Башкортостана отправился гуманитарный конвой в Курскую область. Груз состоит, в основном, из продуктов питания, медикаментов, воды, постельных принадлежностей, теплой одежды и предметов личной гигиены. Сбор шел на базах штабов им. Шаймуратова по всему региону и республиканском волонтерском центре. Сборы продолжаются.

Также в День Республики депутаты Госсобрания Башкортостана направили для бойцов в зону СВО современные специальные средства связи. Народные избранники приобрели аппаратуру последнего поколения, которая включает в себя системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники, рации и другую технику. Всё это бойцам доставит один из военнослужащих, который возвращается в зону боевых действий после отпуска.