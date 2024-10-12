В Ростовской области нашли останки участника ВОВ из Башкирии

Спустя более 80 лет нашли останки участника Великой Отечественной войны. В районе хутора Антоновский Ростовской области у бывшей переправы на реке Дон обнаружили останки шести красноармейцев из санитарной могилы, в числе которых оказался уроженец Бижбулякского района Муса Садыков.

Его удалось распознать благодаря читаемому карболитовому смертному медальону, который находился в районе тазовых костей. Связь с бойцом 112-й башкавдивизии прервалась в ноябре 1942 года, а с января следующего он считался пропавшим без вести.