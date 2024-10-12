ВК «Динамо-Урал» одержал победу над «Нефтяником» в домашнем матче

В матче седьмого тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги уфимский клуб «Динамо-Урал» на своей площадке принимал «Нефтяник» из Оренбурга. Фаворитами встречи считалась башкирская команда, ведь у гостей сейчас лишь одна победа в этом сезоне. Однако «Нефтяник» к середине первого сета имел преимущество в шесть очков.

Впрочем, удержать его не удалось, и уфимцы забрали первый сет. Во второй партии шла упорная борьба, в которой лучше уже оказались представители Оренбурга. Но на большее соперников башкирских волейболистов не хватило. «Динамо-Урал» довел встречу до победы в четыре сета. Самым результативным игроком стал Романас Шкулявичус, набравший 18 очков.