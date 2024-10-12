ВК «Динамо-Урал» одержал победу над «Нефтяником» в домашнем матче

В матче седьмого тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги уфимский клуб «Динамо-Урал» на своей площадке принимал «Нефтяник» из Оренбурга. Фаворитами встречи считалась башкирская команда, ведь у гостей сейчас лишь одна победа в этом сезоне. Однако «Нефтяник» к середине первого сета имел преимущество в шесть очков.

Впрочем, удержать его не удалось, и уфимцы забрали первый сет. Во второй партии шла упорная борьба, в которой лучше уже оказались представители Оренбурга. Но на большее соперников башкирских волейболистов не хватило. «Динамо-Урал» довел встречу до победы в четыре сета. Самым результативным игроком стал Романас Шкулявичус, набравший 18 очков.

Тяжелая вязкая игра. Соперник отработал очень хорошо. Нам было достаточно тяжело. Начало игры было очень медленное от нас самих.

Антон Малышев, старший тренер ВК «Динамо-Урал»

Хотели реабилитироваться после прошлой игры. Из-за этого было какое-то волнение. Хотя мы полноценно готовились к этой игре и понимали, что мы можем и должны выиграть.

Кирилл Урсов, игрок ВК «Динамо-Урал»
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