В Уфе жителей дома, где произошел хлопок газа, перевозят в ближайшую школу

В Уфе жителей многоквартирного дома, в котором произошел хлопок газа, размещают в спортивном зале ближайшей школы. Об этом информирует пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время специалисты проводят обследование конструкции в первом и втором подъездах.

Жителям подъезда, который был поврежден больше всего после хлопка, будут предложены помещения Чрезвычайного жилого фонда, где они смогут проживать на протяжении всего периода восстановительных работ.

Напомним, ранее редакция bash.news рассказывала о том, что сегодня утром на втором этаже пятиэтажки на улице Ладыгина произошел хлопок бытового газа. Пострадали два человека.