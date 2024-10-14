В Хайбуллинском районе начали строить дом культуры

По проекту площадь нового ДК составит более 300 квадратных метров. В нем разместится зрительный зал на 130 мест, раздельные гримерки, помещения для кружков и занятий спортом, кабинеты для сотрудников и библиотека. Предусмотрена летняя сцена для проведения культурных мероприятий. Сдать объект планируют до конца текущего года.