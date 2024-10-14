В Башкирии заключить контракт можно в режиме «единого окна»

В Уфе начал работу пункт отбора граждан на военную службу по контракту в режиме «единого окна».
Желающим подписать контракт с министерством обороны РФ не нужно ездить по разным адресам, чтобы собрать справки и пройти медосмотр. Все процедуры можно сделать в одном месте и в течение суток.
Пункт открыли на базе оздоровительного санатория «Черемушки» (Уфа, ул. Элеваторная, 15), это на въезде в город с южной стороны, в районе Мелькомбината. Обратиться в центр могут мужчины как из Башкирии, так и из других регионов, независимо от прописки, от 18 до 65 лет, желающие поступить на военную службу по контракту. С собой необходимо иметь паспорт, военный билет, документы о семейном положении, документы об образовании, СНИЛС и ИНН.
В центре работают сотрудники военкомата, врачи и представители банков. Кандидаты максимально оперативно проходят медкомиссию, сдают анализы, приводят в порядок документы, при необходимости получают банковскую карту «Мир», куда будет приходить единовременная выплата и зарплата. Здесь же подготовили номерной фонд, чтобы можно было переночевать, а также трехразовое горячее питание. Эти услуги бесплатные. Из центра граждане в составе воинских команд сразу убывают к месту службы.
Фото: bashinform.ru