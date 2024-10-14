В Башкирии заключить контракт можно в режиме «единого окна»

Пункт открыли на базе оздоровительного санатория «Черемушки» (Уфа, ул. Элеваторная, 15), это на въезде в город с южной стороны, в районе Мелькомбината. Обратиться в центр могут мужчины как из Башкирии, так и из других регионов, независимо от прописки, от 18 до 65 лет, желающие поступить на военную службу по контракту. С собой необходимо иметь паспорт, военный билет, документы о семейном положении, документы об образовании, СНИЛС и ИНН.