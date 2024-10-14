В Москве на выставке «Золотая осень» подвели итоги полевого сезона в Башкирии

На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве подвели итоги полевого сезона в Башкортостане. Цифры озвучил и. о. министра сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. Так, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в этом сезоне превысит 3 млн тонн.

При этом лето было непростым. Два месяца шли дожди, что привело к переувлажнению почвы. Был введен режим ЧС, который действовал на территории всех районов республики.