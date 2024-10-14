В Москве на выставке «Золотая осень» подвели итоги полевого сезона в Башкирии

На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве подвели итоги полевого сезона в Башкортостане. Цифры озвучил и. о. министра сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. Так, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в этом сезоне превысит 3 млн тонн.
При этом лето было непростым. Два месяца шли дожди, что привело к переувлажнению почвы. Был введен режим ЧС, который действовал на территории всех районов республики.
Между тем валовый сбор масличных культур по итогам 2024 года может составить порядка 600 тыс. тонн, сахарной свеклы — 2,5 млн тонн. Сладкие корнеплоды дают рекордный урожай — почти 460 центнеров с гектара. Продолжается и модернизация парка техники. Так, в этом году аграрии закупили около более 1900 единиц.