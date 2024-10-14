В Башкирии построили новую спортплощадку благодаря ППМИ

В Архангельском районе в селе Максим Горький построили новую спортивную площадку. Мечту сельчан удалось воплотить в жизнь благодаря Программе поддержки местных инициатив. Инициативная группа выступила с предложением возвести объект и получила одобрение на республиканском уровне, а вместе с ним и больше одного миллиона рублей. К этой сумме добавили средства из муниципального бюджета, вложили свои деньги также сельчане и местные спонсоры.

Теперь волейболисткам можно прыгать спокойно, отбивая мяч, — на прорезиненном покрытии обходится без травм. Сразу после церемонии открытия — разминка и игра, спортивная площадка здесь пустовать не будет.

Ребята из местной школы стабильно входят в число сильнейших на районных соревнованиях. С открытием площадки появляются и новые перспективы — побеждать на состязаниях уже республиканского уровня. Площадку удалось возвести благодаря Программе поддержки местных инициатив. Сельчане принимают участие в ней уже не в первый раз.