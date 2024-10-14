Жительница Уфы родила восьмого ребёнка

Уфимка Гузель Гумерова стала мамой в восьмой раз. Новорожденной девочке дали имя, доставшееся ей от прабабушки, — Гакида. Малышка родилась с весом 3980 и ростом 55 сантиметров. По словам мамы Гузель, это самый ее крупный ребенок, и родилась она в положенный срок. У супругов Гумеровых есть три мальчика, а вот девочки значительно вырвались вперед, и теперь их пятеро.

И вот с минуты на минуту малышку передадут в руки папы. Гакида, так родители назвали пятую дочку в честь прабабушки Гузель Гумеровой. Все восемь детей Гузель Гумеровой, как и она сама, появились на свет в уфимском роддоме №8. Благодаря чуткости и профессионализму врачей там же родилась здоровая малышка Гакида весом 3980 и ростом 55 сантиметров. Счастливый папа Руслан шутит, что мечтает о 10 детях. До заветной цифры осталось родить всего двоих.

Все разные, но поддержка многодетным будет одинаковая. Тем более в год семьи. Одна из новых льгот — бесплатный проезд для детей на общественном транспорте. Этой мерой уже воспользовались порядка 8 тыс. несовершеннолетних.