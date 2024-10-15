В Башкирии зафиксировали активность мышей

В Башкирии активизировались мыши. Об этом предупреждает Россельхозцентр по республике.
Из-за тёплой и сухой осенней погоды в сельхозугодьях распространяются мыши. Пока они обитают в лесополосах, на непахотных землях и в многолетних травах.
По данным специалистов, вредоносным считается показатель 50-100 жилых норок на 1 га посевов озимых зерновых и 100-150 норок на озимых кормовых травах. Специалисты РСЦ обследования 17,6 тыс. га угодий — на данный момент мышами заселены 13 тыс. га из них.
Фото: Россельхозцентр по РБ.