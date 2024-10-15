В Башкирии зафиксировали активность мышей

В Башкирии активизировались мыши. Об этом предупреждает Россельхозцентр по республике.

Из-за тёплой и сухой осенней погоды в сельхозугодьях распространяются мыши. Пока они обитают в лесополосах, на непахотных землях и в многолетних травах.