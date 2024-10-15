Жителей Уфы предупреждают о перекрытии дорог

В Уфе с 17 по 19 октября состоится международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В столице пройдёт ряд мероприятий с участием более 150 спортсменов со всей уголков страны и мира.
Форум продлится три дня и завершится «Международным Днем ходьбы», в котором примут участие порядка 25 тысяч жителей республики и гостей столицы.
На время проведения форума будет осуществляться перекрытие дорог:
— с 11 октября до 00:00 21 октября – проезд по улице Мусы Гареева;
— с 00:00 16 октября до 00:00 20 октября – проезд по улице Архитектора Рехмукова;
— с 00:00 до 22:00 16, 17, 18 и 19 октября – по улице Рудольфа Нуреева от улицы Мусы Гареева до Архитектора Рехмукова;
— 00:00 17 октября до 00:00 18 октября – крайние правые полосы вдоль «Уфа-Арены»: по четной стороне улицы Ленина – на участке от Ивана Якутова до Краснодонской, по четной стороне улицы Краснодонской – на участке от Ленина до улицы Цюрупы, по нечетной стороне улицы Цюрупы – на участке от Краснодонской до Полины Осипенко;
— с 10:00 до 14:00 18 октября – проезд от здания №57 к.4 по улице Сельской Богородской до комплекса сооружений для гребного слалома;
— с 23:00 18 октября до 00:00 19 октября – вблизи дома №56 на проспекте Октября;
— с 00:00 до 15:00 19 октября – вблизи дома №79 на проспекте Октября;
— с 07:00 до 15:00 19 октября – по проспекту Октября от улицы имени Города Галле до 50 лет СССР;
— с 09:00 до 15:00 19 октября – проспект Октября от 50 лет СССР до Северного проезда, местный проезд вдоль проспекта от Южного до Северного проездов, Южный проезд от проспекта Октября до Новогорной, улица Новогорная от Южного до Северного проездов, Северный проезд от проспекта Октября до Российской.
Изменятся и схемы движения автобусов. Кроме того, 19 октября приостановят движение троллейбусных маршрутов №13 и 22 на период действия перекрытий.