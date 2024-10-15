Жителей Уфы предупреждают о перекрытии дорог

— 00:00 17 октября до 00:00 18 октября – крайние правые полосы вдоль «Уфа-Арены»: по четной стороне улицы Ленина – на участке от Ивана Якутова до Краснодонской, по четной стороне улицы Краснодонской – на участке от Ленина до улицы Цюрупы, по нечетной стороне улицы Цюрупы – на участке от Краснодонской до Полины Осипенко;