В Уфе журналистам вручили премии Шагита Худайбердина

Команда проекта телеканала БСТ «Башкирские каникулы», которая создается на грант главы республики, была удостоена республиканской премии им. Шагита Худайбердина. Сегодня высокую награду в области журналистики вручили сотрудникам средств массовой информации Башкортостана. Среди лауреатов журналисты не только республиканских, но и районных СМИ.

Получать награду ведущие телепроекта «Башкирские каникулы» выходят тоже вместе. Дмитрий Карета и Альбина Касимханова на протяжении уже 3 сезонов открывают зрителям туристические красоты Башкортостана. За это время трэвел-шоу объехало несколько десятков районов и показало всем, насколько интересно и незабываемо можно провести отдых на Родине.

Ведущие составили свои туристические путеводители. Места, развлечения, легенды, ремесленные мастерские. Любой выпуск заражает желанием путешествовать. Несмотря на большое число вышедших передач, команда «Башкирских каникул» признается, что в республике еще много мест, о которых они хотят рассказать.

Награды получили и другие члены команды телепроекта. В числе лауреатов также и специальный корреспондент «Башинформа» Роман Якимчук и главный редактор газеты «Ашкадар» Рамиль Мансуров.

Порядка 30 работ поступило. Отличительной особенностью являлось, что было очень много коллективных заявок. Плюс много было заявок, связанных с патриотической повесткой и СВО, по-другому быть и не может, потому что журналист рассказывает о том, чем живёт общество. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике