В Башкирии модернизировали ещё одно почтовое отделение

В рамках реализации народной программы «Единой России» в селе Кушнаренково после ремонта открыли центральное отделение почты. Оно стало комфортнее для посетителей и сотрудников. Рабочие заменили инженерные сети, электричество, водоснабжение, отопление.
В отделении появилась современная мебель для посетителей, удобные рабочие места для сотрудников. Также офис доступен для маломобильных людей – для их удобства организовали пандус и расширенный дверной проём.
Современные почтовые отделения – это многопрофильные и многофункциональные офисы. Там можно за один визит решить максимальное количество бытовых вопросов: оформить подписку, получить корреспонденцию, купить продукты, оплатить услуги ЖКХ, отправить денежный перевод или приобрести страховку. В рамках народной программы в 2024 году в республике планируется модернизировать 21 почтовое отделение.