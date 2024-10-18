В Башкирии модернизировали ещё одно почтовое отделение

В рамках реализации народной программы «Единой России» в селе Кушнаренково после ремонта открыли центральное отделение почты. Оно стало комфортнее для посетителей и сотрудников. Рабочие заменили инженерные сети, электричество, водоснабжение, отопление.

В отделении появилась современная мебель для посетителей, удобные рабочие места для сотрудников. Также офис доступен для маломобильных людей – для их удобства организовали пандус и расширенный дверной проём.