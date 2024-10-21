Жителям Уфы напомнили о полном закрытии Шакшинского моста

В период перекрытия изменена схема движения муниципальных маршрутов. Также будет доступен речной паром на переправе «Князево». Она будет работать с 08:00 до 18:00, но для дежурных экстренных машин она доступна круглосуточно. Кроме этого, желающие могут воспользоваться электричкой. Работа общественного транспорта интегрирована под движение городской электрички и подвоз пассажиров будет осуществляться прямо к станции Шакша автобусами №35к, №221, №225. Водители, пользующиеся личным автотранспортом, во время перекрытия моста из микрорайона Шакша и других прилегающих населенных пунктов до центра города могут доехать по альтернативной объездной дороге – федеральной трассе М-5 с заездом через Восточный выезд (платно), Нагаевское шоссе и Оренбургский тракт.