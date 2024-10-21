В Башкирии заложили основание храма Андрея Первозванного

В Уфимском районе заложили основание храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. Монастырь будет расположен в деревне Волково на берегу реки Сикияз. Осветил объект Mитрополит Уфимский и Башкортостанский Никон. К будущему храму обустроили тропинку. Фамильные деревья посадили и участники СВО, находящиеся в отпуске.

Также состоялось торжественное открытие «Аллеи героев Z», которая была заложена ровно год назад. Планируется, что новая локация будет включать в себя пешеходные дорожки, скамейки и памятную книгу, в которой будут увековечены имена всех участников СВО.