В Башкирии высадили более 300 саженцев хвойных деревьев

Более 300 саженцев хвойных деревьев высадили в Давлекановском районе. Акция прошла в рамках национального проекта «Экология». В ней приняли участие сотрудники природного парка «Аслы-Куль», депутаты Госдумы страны и Госсобрания республики, представители региональных ведомств и министерств.

Сосны и голубые ели заняли 30 соток на ранее пустующей территории у берега озера. Место определили эксперты института биологии УФИЦ РАН. Помимо этого, участники акции собрали почти 20 мешков мусора вдоль берегов водоема и очистили родник, впадающий в озеро. Акцию приурочили ко Дню отца, поэтому многие участники приехали со своими детьми.