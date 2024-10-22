В Башкирии прошла библиотечная конференция в честь 105-летия Мустая Карима

В селе Кляшево Чишминского района прошло пленарное заседание Межрегиональной библиотечной научно-практической конференции «Национальная литература России как основа формирования патриотизма». Она посвящена 105-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Организатором выступила национальная библиотека им. Валиди. С гостями из других регионов участники обсудили роль национальной литературы в патриотическом воспитании, сохранение творческого наследия писателей и поэтов, вклад Мустая Карима в развитие башкирского литературного языка.