В Башкирии строят крупнейший в регионе животноводческий комплекс

В Стерлитамакском районе строят крупнейший в Башкортостане животноводческий комплекс. Инвесторы вложили в него свыше 6 миллиардов рублей. О предприятии, где будут не только производить молоко, – в нашем сюжете.
На обширной территории площадью 80 гектаров работа, что называется, кипит. Строители активно возводят сооружения для нового сельхозпредприятия вблизи деревни Кононовский. Сейчас рабочие готовят фундаменты для строений и основания будущих бетонных дорог. Накануне они занимались внутренней отделкой и стяжкой полов в зданиях. Как, к примеру, в основном корпусе молочной фермы. Она рассчитана на 3,5 тыс. коров.
Инвесторы учли опыт создания молочных ферм в России и за рубежом. Комплекс будет полностью механизированным.
В соседнем здании будет происходить самый главный процесс на молочном заводе. Ключевой объект комплекса – это доильный зал с каруселью на 90 мест. На нем будут работать пять человек в смену, которая длится семь часов. Огромная установка позволит получать за сутки порядка 140 тонн молока.
На предприятии планируют выращивать нетелей для последующей продажи. Их намерены закупать не только в Башкортостане, но и в других регионах страны. Фермеры хотят приобрести телят голштинской породы. В молочный комплекс инвесторы вложили более шести миллиардов рублей. Проект является приоритетным для нашей республики. Производство даст району новые рабочие места.
Территория завода станет самым настоящим агропромышленным городом. С двумя десятками сооружений и хранилищ продуктов питания для крупного рогатого скота. Комплекс планируют запустить уже следующей осенью. Всего к 2030 году в регионе должны появиться 50 похожих ферм, чтобы в год производить более миллиона тонн молока.