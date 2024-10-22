В Башкирии строят крупнейший в регионе животноводческий комплекс

В Стерлитамакском районе строят крупнейший в Башкортостане животноводческий комплекс. Инвесторы вложили в него свыше 6 миллиардов рублей. О предприятии, где будут не только производить молоко, – в нашем сюжете.

На обширной территории площадью 80 гектаров работа, что называется, кипит. Строители активно возводят сооружения для нового сельхозпредприятия вблизи деревни Кононовский. Сейчас рабочие готовят фундаменты для строений и основания будущих бетонных дорог. Накануне они занимались внутренней отделкой и стяжкой полов в зданиях. Как, к примеру, в основном корпусе молочной фермы. Она рассчитана на 3,5 тыс. коров.

Здесь будет кроссвентиляция. Вентиляторы будут вытягивать весь аммиак. Будет всегда здесь сухо и свежий воздух. Больше ни у кого такой системы нет, мы первопроходцы в Башкортостане, и по микроклимату для коров это будет очень хорошо. Азат Нафиков, технолог

Инвесторы учли опыт создания молочных ферм в России и за рубежом. Комплекс будет полностью механизированным.

В соседнем здании будет происходить самый главный процесс на молочном заводе. Ключевой объект комплекса – это доильный зал с каруселью на 90 мест. На нем будут работать пять человек в смену, которая длится семь часов. Огромная установка позволит получать за сутки порядка 140 тонн молока.

На предприятии планируют выращивать нетелей для последующей продажи. Их намерены закупать не только в Башкортостане, но и в других регионах страны. Фермеры хотят приобрести телят голштинской породы. В молочный комплекс инвесторы вложили более шести миллиардов рублей. Проект является приоритетным для нашей республики. Производство даст району новые рабочие места.

Людей здесь будет порядка 80 человек на всё поголовье крупного рогатого скота, которое здесь будет находиться, это примерно 11 тысяч. Здесь у нас есть общежитие, рассчитанное на 60 человек. Азат Нафиков, технолог